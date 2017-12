Et ass en trageschen Constat: an der Moyenne stierwen 3 Puppelcher all Joer zu Lëtzebuerg, well se vun hiren Elteren ze vill fest gerëselt goufen.

© Frank Elsen / RTL Radio Lëtzebuerg

Wéi et vun der Alupse, der Association Luxembourgeoise de Pédiatrie Sociale, heescht, wieren et virun allem Elteren, déi mental Problemer hunn, déi sech net méi ze hëllefen wëssen, wann hiert klengt Kand net ophält mat kräischen. E Bëbee rëselen, kann allemol uerg gesondheetlech Konsequenzen hunn.





Nei Campagne vun der Alupse/Reportage Frank Elsen



D’Situatioun, wann e klengt Kand net ophält mat kräischen, ass jonken Eltere bekannt. Ma wann de Bëbee ze fest gerëselt gëtt, kann et zu schwéiere Bluddungen am Gehir kommen. Dës kënnen en Drock ausléisen, deen am schlëmmste Fall zum Doud féiert. Ma och verschiddenen Zonen am Gehir kënnen ofstierwen, erkläert de President vun der Alupse, den Dr Roland Seligmann. Hei kënnen och Frakture vu Schanke virkommen, déi, well dëst a ganz jonkem Alter geschitt, Konsequenze fir d'ganzt Liewe kënne mat sech bréngen.



© Frank Elsen / RTL Radio Lëtzebuerg

An de leschte Jore wier net gewosst, wéi vill Virfäll et duerch ze vill kräftegt Rësele gouf, esou de Kannerdokter Seligmann. An den 80er a 90er Joren hätt et dogéint just 1 Fall all 5 Joer ginn. Wa Fäll vum engem Dokter konstatéiert ginn, gëtt de Parquet informéiert.

Elteren, déi Bëbeeën hunn, missten dann och besser informéiert ginn, esou d’Alupse, duerfir och hir Campagne.

Et bleift bei de wichtege Rotschléi, och wann de Bëbee net ophält mat kräischen: d’Rou behalen, eng Fläsch ginn, versichen ze berouegen, masséieren oder awer och eng aner Persoun froen, fir de Relais ze huelen a sech selwer calméieren. A Fäll vun enger Urgence zielt den Telefon 44 11 31 48.