© Pit Everling / RTL Radio Lëtzebuerg

Op Niklosdag kënnt de Kleesche bei d'Kanner, déi sech gutt geschéckt hunn.

De Mann mat groem Baart a laangem roude Mantel kennt awer och eppes vun nohaltegen a gerechten Investissementer vun ëffentleche Fongen a mécht sech Suergen, well Lëtzebuerg do net ëmmer e Musterschüler wier, zum Beispill beim Pensiounsfong.



Op der Place Clairefontaine stoungen um Mëttwoch de Moien zwee Bouwen beim Kleeschen, déi sech am genannte Beräich nach besser hätte kënne schécken... de Romain an de Pierchen.

Hannert der Aktioun stécht d'Plattform „VotumKlima“.





VotumKlima krut Verstäerkung vum Kleeschen



© VotumKlima

All ze schlecht hätten d'Bouwen, deen ee Sozialminister, deen anere Finanzminister, sech zwar net geschéckt, esou de Kleeschen. Ma et bléif awer nach vill ze maachen, fir datt net awer eng Kéier den Houseker mat enger Rutt bei déi zwee kënnt déi nächst Joren. De Kleeschen nennt d'Beispill vun Investissementer an d'Kuel. Lëtzebuerg wier jo zanter leschtem Mount Member bei der "Powering Past Coal Alliance", engem international Bündnis vu 27 Staaten déi sech géint d'Kuelenindustrie asetzen. Dat wieren dach déi beschte Grënn, fir sech an der Regierung besser duerchzesetzen Investitiounen an déi ëmweltschiedlech Kuelindustrie ze stoppen, adresséiert de Kleeschen sech un de Romain Schneider. De Romain Schneider huet zougestëmmt an awer matgedeelt, dass hien déi zwou Saachen net verhandelt an net ënnerschriwwen hätt.Nieft der Kuel ginn Investissementer an d'Atomenergie oder a Firme bedauert, déi d'Mënscherechter net géinge respektéieren, esou d'Plattform VotumKlima, déi sech aus engem Grapp voll ONG'en zesummesetzt.De Pierche gouf wéinst de Beméiunge gelueft fir d'Finanzplaz méi gréng ze maachen, mä..."...wat mer awer ganz staark opfält, léiwe Pierchen, net nëmme fir de Fond de compensation, mä och fir de sougenannten Zukunftsfong ass bis ewell keng groussaarteg Ustriewung gemaach ginn, fir eng nohalteg Investitiounspolitik an d'Weeër ze leeden."

De Pierre Gramegna reagéiert an erkläert, dass den Zukunftsfong nach ganz jonk wier an eréischt 2015 per Gesetz geschafe gouf. Dat wier jo dann eppes ganz Neies fir Lëtzebuerg, dass eppes fir d'nächst Generatioune gemaach géif ginn... mä e wier natierlech nach ëmmer an de Kannerschong, sou de Pierre Gramegna.



© Pit Everling / RTL Radio Lëtzebuerg



De Romain an de Pierchen haten e Bréif matbruecht fir d'Plattform VotumKlima.



PDF: Bréif vu Pierre Gramegna a Romain Schneider



D'Martina Holbach vu Greenpeace hat sech awer méi erwaart. De Bréif wier am Fong näischt Neits. Et wier ee voller Erwaardung gewiescht, dass elo ugekënnegt géif ginn, dass Lëtzebuerg aus der Atomenergie géif erausklammen am Kader vum Pensiounsfong an och aus der Kuelenindustrie. Mä do wier ee leider enttäuscht ginn, sou d'Martine Holbach.



Um Enn blouf et bei der Menace vun enger Rutt vum Houseker an de Romain an de Pierchen kruten eng Tiitchen.