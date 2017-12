Den 23 Joer ale Kapitän vum Progrès Nidderkuer war am Summer no engem Déifferdenger Derby am Football nuets zu Nidderkuer mam Auto ënnerwee, mat ronn 2,5 Promill Alkohol am Blutt.

„Ech wollt mech entschëllege bei allen, deenen ech e Schued gemaach hunn. Ech hunn aus mengem Feeler geléiert. Et deet mer leed!“: Am Géigesaz zu aneren Ugekloten, déi soss a sou Affäre viru Geriicht stinn, war de Sébastien Thill ganz asiichteg, wat deen Owend ugeet. Een eenzegen Zweiwel besteet, wat d'Fahrerflucht betrëfft, wéi hien de Spigel vun engem Auto ze pake kritt hätt: Hie wär net erausgeklommen, hätt aus dem Auto eraus näischt u sengem gesinn a wär doropshi weidergefuer. Dono koum et dunn zur Kollisioun mat 3 geparktenen Autoen; säi Won wär net méi gaangen, an d'Police wär komm. Nom Match hätt hien eppes an der Buvette gedronk gehat, ma näischt giess, a wollt dunn heemfueren. Wouropshin d'Presidentin vum Geriicht gemengt huet; „Mat 2,5 Promill fanne Verschiddener den Auto net méi! Huet da kee gesot, Dir sollt net méi fueren?“ Neen, war d'Äntwert dorop.

Fir den Affekot vum Footballer wären d'Delikter Accident an Alkohol net ze diskutéieren. Säi Client hätt, mat deem héijen Alkoholstaux, d'Maîtrise vum Auto net méi kënnen hunn, sou de Me Marc Theisen, dee vu graven Infractioune geschwat huet; de Mandant hätt sech sou net méi sollen hannert d'Steier setzen, well dat hätt kënne Konsequenzen hunn. Den Accident wär awer eng Warnung fir de jonke Mann. D'Fahrerflucht wär allerdéngs méi schwéier ze beweisen; well hei en Zweiwel besteet, misst deen zu Gonschte vu sengem Client spillen. Ë.a. wéinst sengem éierleche Bedaueren a sengem eidele Casier sollt de Sportler vu Circonstances atténuantes profitéieren an net ze haart bestrooft ginn.

Dogéint huet d'Vertriederin vum Parquet gemengt, de Beschëllegten hätt bei der Fahrerflucht net wierklech nom Schued gekuckt; déi sollt dofir zréckbehale ginn. Den Accident ënner Alkoholafloss hätt iwwerdeems gewisen, dass de jonke Mann net méi apte war, fir ze fueren. Dowéinst sollt eng ugemoosse Geldstrof an e Fuerverbuet vun am Ganzen 43 Méint gesprach ginn.

D'Uerteel ass fir den 20. Dezember.