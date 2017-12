Police 2017 © Police 2017

Zu Esch gouf et direkt zwee Virfäll. Um 20.37 Auer koum et am Rondpoint Raemerech zu engem Accident tëscht zwee Gefierer, wou insgesamt 3 Persoune liicht verwonnt goufen.Géint 00.25 Auer koum et zu engem weideren Accident um Boulevard Charles de Gaulle, déi Kéier awer virum Rondpoint Raemerech. Hei ass ee Chauffer op déi falsch Bunn geroden an ass du mat enger Luucht kollidéiert. De Mann hat ze vill gedronk a krut de Permis ewechgeholl. De Mann huet misse mat op de Büro goen, ewéi hien dëse verlooss huet, huet hie seng Roserei un engem Policeauto ausgelooss an huet uschléissend dierfen an der Ausniichterungszell schlofen.Ee weideren Accident gouf et um Dënschdeg zu Nidderkuer. Géint 17.20 Auer ass een alkoholiséierten Automobilist op een anert Gefier opgefuer.An der Stad gouf um Dënschdeg ee Foussgänger vun engem Auto ugestouss. De Foussgänger gouf liicht blesséiert, ma huet mat der Ambulanz missen an d'Spidol bruecht ginn. De Chauffer war och an dësem Fall alkoholiséiert.Zu Diddeleng ass de Polizisten een Auto opgefall, deen hallef um Trottoir an hallef op der Strooss gefuer ass. Ewéi d'Beamten de Mann ugehalen hunn, ass hinne séier opgefall, dass de Chauffer ze vill gedronk hat. Bei der méi genauer Kontroll huet sech erausgestallt, dass de Mann guer kee Führerschäin méi huet.