Déi nächst Chamber-Wahle sinn also de 14. Oktober an déi nächst Gemengewahlen si schonn am Mee 2023. An eben mat där Verkierzung vum Mandat vun de Gemengeréit war d'CSV net d'accord, obschonns se dat um Ufank vun den Diskussiounen an der Commissioun waren.



De Problem ass jo entstan, wéi et wéint dem Srel-Skandal 2013 virgezunne Neiwahle gouf. A well d'Deputéiert der Verfassung no fir 5 Joer gewielt ginn, konnt een net einfach am Juni 2018 wiele goen an duerfir ass et do op den Oktober erausgelaf. 5 Joer duerno, am Joer 2023, wieren do am Oktober normalerweis och d'Gemengewahlen. Béid Wahlen zesumme wollten déi meescht Deputéiert awer net, also gëtt d'Mandat vun de Gemengeréit ëm e puer Méint gekierzt an eben domat war de Claude Wiseler an d'CSV net d'accord. Zefridde war virop mat dëse Changementer den Alex Bodry, hien huet dervu geschwat, dat an dësem Domaine fréier Verfassungsbréch an Unfug Usus war an domat wier elo opgeraumt.



Problem just: déi normal Lëtzebuerger Budgets-Prozedur kënnt mam Hierscht-Wahltermin duercherneen. Mä och dat krit ee wuel – wéi an aneren demokratesche Länner – geléist.