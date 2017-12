© afp

Dat verlaangt di 4. EU-Richtlinn géint d'Wäisswäsche vu Suen an d'Finanzéierung vum Terrorismus.





Bankeregester/Reportage Ben Frin



Bis zu 100.000 Gesellschafte gëtt et, déi hei am Land enregistréiert sinn. Donnéeë vun de sougenannte Beneficiaire effectifs, Persounen deenen Ëmsaz a Verméige vun deene Gesellschafte wirtschaftlech zougeschriwwe gëtt, ginn an Zukunft an engem Register gespäichert, esou wéi vun der entspriechender EU-Richtlinn verlaangt. Accès zu dem Register hunn herno 3 verschidde Gruppen, di éischt sinn national Autoritéiten, di zweet national Professioneller, wéi zum Beispill Banken an Affekoten.



Beim drëtte Grupp handelt et sech ëm déi sougenannte "Personnes oder Organisations nationales". Dat kéinten zum Beispill och Journaliste sinn déi ganz nom Virbild Panama Papers investigativ géint Geldwäsch wëllen enquêtéierten.

E weidere Register wäert Donnéeën vu Persounen enthalen, déi hannert Fiducien, also Treuhand stinn, den Accès zu dësem Register wäert vill méi restriktiv sinn, wéi dee vun de Beneficiaire effectifs, esou de Finanzminister Pierre Gramegna. Hei Zougrëff hunn déi Autoritéiten, déi vum Land designéiert si, fir géint d'Wäisswäsche vu Suen an d'Finanzéierung vum Terrorismus virzegoen, wéi ënnert anerem de Parquet.

D'Ëmsetzung vun dëser EU-Richtlinn soll fir méi Transparenz suergen a wéi gesot dozou bäidroen, d'Geldwäsch an d'Finanzéierung vun Terrorismus ze verhënneren. Di skandinavesch Länner setzen d'Richtlinn op nach méi transparent Art a Weis ëm, wéi verlaangt, d'Lëtzebuerger Regierung huet sech fir eng quasi 1:1 Ëmsetzung decidéiert.