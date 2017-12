Invitée um Plateau: Anne Goeres, Fondatioun.lu (06.12.2017) 43 Organisatiounen, dorënner Fondatioun Kriibskrank Kanner, hunn en oppene Bréif un den EU-Gesondheetsminister geschéckt, et gëtt net genuch fir Kanner gemaach

Och d'Fondatioun Kriibskrank Kanner huet den oppene Bréif mat ënnerschriwwen. Dësen Appell ass der Fondatioun esou wichteg, well Kriibs nach ëmmer den heefegste Grond fir den Doud bei Krankheet bei Kanner ass. Aller Joer stierwen an Europa eng 6.000 Kanner u Kriibs an et ass déi Krankheet, wou bei den Iwwerliewenden nach ëmmer zwee Drëttel spéider Problemer mat hirer Gesondheet hunn. Wéinst dëse Punkte misst onbedéngt eppes gemaach ginn, sou d'Presidentin vun der Fondatioun Kriibskrank Kanner Anne Goeres.Et wär richteg, datt vill Suen an d'Kriibs-Fuerschung investéiert ginn, ma dës Investissementer géinge leider bei de Kanner nach net ukommen. D'Pharmaindustrie wär net dorunner interesséiert e Medikament fir Kanner op de Maart ze bréngen, well dat vill Sue géing kaschten. De Marché wär och net grouss an och d'Potenzial an deem Beräich wär net enorm, esou d'Anne Goeres. Fir d'Presidentin vun der Fondatioun Kriibskrank Kanner ass awer eng moralesch Responsabilitéit do, fir dass muss doranner investéiert ginn.Zanter 10 Joer gëtt et ee Gesetz, dass wann eng Pharmaindustrie e Medikament bei Erwuessenen entwéckelt, da muss si och nokucken op dat e Wäert bei Kanner huet, wann dat de Fall ass, da solle se et och entwéckelen. Dat géing u sech ganz gutt kléngen an et hätten och eng Rei Kannerkrankheeten dovunner profitéiert, ma de Kanne-Kriibs net, esou d'Presidentin vun der Fondatioun Kriibskrank Kanner. Am Gesetz ginn et nämlech e puer Ausnamen an eng dovunner ass déi, dass wann et déi Erwuessene-Krankheet bei de Kanner net gëtt, da brauch d'Pharmaindustrie dat och net nozesichen. Dat wär e Problem, well et géing eng Rei Medikamenter ginn, déi fir Erwuessener entwéckelt goufen an déi géingen och bei de Kanner am Fall vun enger Kriibserkrankung fonctionnéieren, ma d'Medikament gëtt aus Käschtegrënn net entwéckelt, sou d'Anne Goeres.Problematesch sinn och d'Niewewierkunge vun de Medikamenter bei de Kanner. 4 vu 5 Kanner gi wuel mëttlerweil vum Kriibs geheelt, ma e groussen Deel vun dëse Kanner huet Problemer mat Nowierkungen. Dozou zielen Häerzproblemer, anere Zort vu Kriibs, Niereproblemer oder och kognitiv Problemer. D'Medikamenter, déi haut zur Verfügung stinn, wären ze toxesch an ze al, well an de leschte 15 Joer wär näischt geschitt, sou d'Anne Goeres.