© Domingos Oliveira / RTL Télé Lëtzebuerg

27 grouss Infrastrukturprojete kruten e Mëttwoch de Mëtteg am Chamberplenum Gréng Luucht.

Vun de 27 Projete falen der 6 ënnert de Volet Eisebunn, 7 an de Beräich Ponts et Chaussées a 14 falen ënnert d'Verantwortung vun de „bâtiments publics“.Nieft dem Bau vun enger ganzer Rëtsch Park & Riden ass ënnert anerem virgesinn, datt eng nei Liaisoun tëscht der Gare an Hollerech soll entstoen, och den Tram kéint do fueren, seet d'Rapportrice Josée Lorsché vun Déi Gréng.Aner Projete sinn zum Beispill eng Express-Vëlospist laanscht d'Escher A4 an e sougenannte bus à haut niveau de service am Süden.D'Schumann-Gebai op der Place de l'Europe soll ofgerappt ginn an et soll eppes Neits do entstoen. Datt den État-major op d'Escher Strooss soll plënneren, datt gëtt op d'mannst emol an der zoustänneger Chamberkommissioun ganz kritesch gesinn.Wat nach virgesinn ass, sinn, no der Ouverture vun der Nordstrooss, Reaménagementer un der N7 am Uelzechtdall. D'CSV rappelléiert hir Fuerderung vum Ausbau vun der N7 méi wäit nërdlech, tëscht dem Fridhaff an der Wämperhaart.Den Deputéierten Ali Kaes hofft nach ëmmer, datt déi Verantwortlech iergendwann agesinn, datt et nëmmen eng zukunftsorientéiert Léisung fir d'N7 gëtt an dat wär den Ausbau op 4 Spueren.Den Transportminister François Bausch verséchert, datt d'Nordstreck net de Stoussnéckel ass, datt vill op der sougenannter Dräibunn investéiert gëtt an datt d'Rumeur, datt d'Belsch eng Autobunn vu Sankt Vith op d'Wämperhaart wéilt bauen, de Moment absolut net ze confirméieren ass.Um Enn war de Konsens an der Plenière queesch duerch d'Reie grouss an déi entspriechend Motioun vun der Deputéiert Josée Lorsché gouf ugeholl.