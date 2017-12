Zu Esch/Sauer huet um Donneschdeg de Moien e Mann säin Auto als geklaut gemellt. Et sollt sech eraus stellen, datt den Auto sech selbstänneg gemaach hat.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

X

De fuschneien Auto ass vum selwen an der Rue du Moulin an d'Sauer gerullt, nodeems de Besëtzer wuel vergiess hat d'Handbrems ze zéien.



Nieft der Police waren d'Pompjeeën an d'Fräschmänner op der Plaz fir den Auto ze biergen.