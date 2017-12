Di éischt Prioritéit fir d'Diane Dupont als nei Spëtzt vum Fonds du Logement ass et, en neien Direkter an ze stellen. Dat dierft keng allze grouss Erausfuerderung ginn, mengt si. An dat obwuel de Fong an de leschte Wochen a Méint fir säin turbulent Personalkäschten an de Schlagzeile stoung.

Déi 42 Joer al Architektin vermëttelt am Gespréich mam Ben Frin virun allem eppes: Rou, mat zwee Féiss um Buedem. Onopgereegt an awer zilorientéiert kënnt si eriwwer, an dat brauch de Fonds de Logement elo an dësen Zäite wuel am meeschten. Wéi och de Logementsminister Hansen wëllt si perséinlech Dossiere vun hire Virgänger net kommentéieren, de Bléck ass nëmmen no vir geriicht. En Direkter braucht d'Presidentin vum Fonds du Logement Diane Dupont elo mol als éischt. Si mengt net, dass dat extrem schwiereg wier, well si krut an de leschten Deeg schonn eng gewësse Resonanz. Si hätt net d'Impressioun, dass elo jidderee géing fäerten an net méi wéilt bei de Fonds du Logement schaffe goen.

Bezuelbare Wunnraum schafen, dat ass dem Fonds du Logement seng Haaptaufgab, nëmmen dorop wëllt ee sech an Zukunft konzentréieren. Un Terraine fir drop ze bauen feelt et op alle Fall net. Et hätt ee schonn e puer Terrainen an 2 grouss Frichen déi ee misst valoriséieren a viabiliséieren. Dat wiere bis zu 2'000 Wunnengen déi een do schafe kéint, an dat wier enorm, sou d'Diane Dupont.

Wann déi Wunnengen eng Kéier bis gebaut sinn, solle se souwuel verlount wéi och verkaaft ginn. Di generell landeswäit Problematik vum deiere Wunnraum kann een eleng egal wéi awer net léisen.

D'Diane Dupont gesäit d'Roll vum Fong net doran, d'Präisproblematik ze veränneren. Dem Fong säi Rôle wier et Wunnengen ze schafe fir Leit, déi wierklech um Marché iwwerhaapt keng Wunneng méi fannen, ouni eng staatlech Ënnerstëtzung ze kréien.





Den zweeten Deel vum Interview mat der neier Presidentin vum Fonds du Logement héiert dir am Journal e Freideg den Owend um 18.30 Auer.