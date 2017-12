Ronn 10 Méint nom Appelluerteel zum Iwwerfall, am Abrëll 2013, op eng Sécherheetsfirma zu Gaasperech, huet sech um Donneschdeg de Moien d'Cour de cassation mat där Affär befaasst. E kuerze Rappell: Deemools war beim Sëtz vu G4S an op der Flucht op Poliziste geschoss ginn. D’Auteuren haten ë.a. aus Kalaschnikowwen op d’mannst 85 Schëss ofginn. Nom Iwwerfall waren d’Brigangen a Richtung Belsch entkomm, do festgeholl an u Lëtzebuerg ausgeliwwert ginn.

D'Affekote vun deenen 3 Männer, déi dowéinst am Februar zu all Kéiers 22 Joer Prisong veruerteelt gi waren, probéieren iwwert d'Cassatioun, fir dat zweet Uerteel ausser Kraaft gesat ze kréien.

Dofir hu si um Donneschdeg am Ganzen 19 Cassatiounsmoyene presentéiert, an zwar 8 duerch den Affekot vum presuméierten Haaptmann, een duerch den Affekot vum Zweeten an 10 duerch den Affekot vum 3. Condamnéierten.

Nodeems déi Moyene vum Conseiller-rapporteur resuméiert gi waren, ass de belschen Affekot vum 3. Mann op een dovun agaangen, deen 3 Voleten huet, an zwar d'DNA-Prouwen, dem Client seng juristesch Virgeschicht a säin Alibi. An den Ae vum Me Delfosse sinn d'DNA-Prouwe fragil. Et bräicht nach aner Beweiser, ma déi géif et net ginn. Wat dem Mandant seng juristesch Virgeschicht ugeet, kéint déi net als Présomption de culpabilité ugesi ginn, an dass de Mann, wat säin Alibi betrëfft, net do gewiescht wär, wou e soll gewiescht sinn, géif net heeschen, dass hien zu Gaasperech war. Et géif deemno kee Fait ginn, deen zu Laaschte vu sengem Client wär: Schonn an der Mathe wär 3 mol 0 net 1!

Den Affekot vum presuméierten Haaptmann ass och op ee vu senge Moyenen agaangen, an zwar dem Mann seng Hautfaarf. De Me Mioli huet ervirgehuewen, d'Police wär op Grond vun der Analys vun de Videobiller vun der Plaz vum Iwwerfall zur Konklusioun komm, dass d'Auteuren all eng hell Hautfaarf haten. Säi Mandant géif deem awer net entspriechen. Nodeems de Me Lanoue, als neien Affekot vum zweete Mann, näischt bäizeflécken hat, huet de Vertrieder vum Parquet général gemengt, d'Revisiounsdemandë vum presuméierten Haaptmann a vum 3. Mann wären zréckzeweisen an déi vum zweeten irrecevabel z'erklären. Dat zweet Uerteel hätt wuel zum groussen Deel op de Beweiser duerch d'DNA baséiert, mä net nëmmen, an déi hell Hautfaarf op de Videobiller wär op deenen hir Iwwerbeliichtung zréckzeféieren.

D'Uerteel vun der Cour de cassation ass fir de 25. Januar.