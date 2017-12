De 17. Oktober 2017 géint 19.45 Auer koum et virum "Delhaize" op der Stater Gare zu eng Kläpperei tëscht dräi Persounen. D'Police sicht no Zeien.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Police 2017 © Police 2017

Hei hunn zwee Onbekannter eng drëtt Persoun attackéiert. Ee vun den zwee Onbekannten huet d'Affer mat enger gliesener Fläsch op de Kapp geschloen.Eng Patrull vun der Police konnt intervenéieren a béid Persounen immobiliséieren. Nach op der Plaz selwer konnten d'Beamte mat zwee jonke Männer schwätzen, déi de Sträit mat verfollegt haten. Déi zwee Zeie waren awer séier verschwonnen, esou dass d'Polizisten hir Personalien net konnten ophuelen.Elo sicht d'Police no deenen zwee jonke Männer an hofft, dass d'Zeie sech um Policebüro op der Stater Gare nach eng Kéier presentéieren, oder sech ënnert der Nummer 2442-9500 mellen.Et handelt sech ëm zwee Männer vu wäisser Hautfaarf. Béid Persoune waren donkel gekleet an ee vu béiden hat eng Kap un.