© RTL Télé Lëtzebuerg / René Pfeiffer

Dat internationaalt Ëmfeld fir de Wirtschaftsstanduert Lëtzebuerg gëtt fir d'Joren 2017 an 2018 vun der Chambre de Commerce positiv bewäert. Geopolitesch Evenementer, wéi zum Beispill d'Situatioun an Däitschland bedeiten allerdéngs Onsécherheet an also och Risiko. Ob mer zu Lëtzebuerg a Richtung vu qualitativem Wuesstem ginn, déi Fro stellt sech d'Chambre de Commerce an hire Perspektive fir 2018.





Ekonomesch Perspektive - E Reportage vum Ben Frin



Obwuel d'Produktivitéit zu Lëtzebuerg ganz héich wier, géif se awer zanter Joren net méi klammen. Bis 2021 soll dat da wuel och esou bleiwen. D'Produktivitéit ass fir de Carlo Thelen, Direkter vun der Chambre de Commerce, awer en enorm wichtege Facteur.

D'Ëmsätz vun de Lëtzebuerger Betriber wiere gutt, d'Margen awer net attraktiv genuch. Et géif dowéinst och wéineg investéiert ginn, stellt ee fest. D'Haapterausfuerderungen vun de Betriber kéint een un zwee Haaptacteure festmaachen:

1) qualifizéiert Personal ze fannen

2) d'Käschtestruktur vun de Betriber

Do wier een da bei der Problematik vun der "croissance qualitative". Wann ee géif soen et bräicht ee méi eng croissance qualitative, da misst een och méi ressourceschounend a méi käschtespuerend schaffen, sou de Carlo Thelen.

D'Regierung hätt Feeler gemaacht, seet de Carlo Thelen. En éischte war et keng Ouverture an der Organisatioun vun den Aarbechtszäite gemaacht ze hunn. A wann een di héich Käschte vun den Entreprise betruecht, géif sech en zweeten entscheedende Feeler ukënnegen. Dat wier wann elo de Mindestloun géing gehéicht ginn. A Virwahlzäite wier dat keng Iwwerraschung wann dat géif kommen, mä dat wier e grousse Käschtepunkt. Des weidere wier et en "déphasage complet" mat der Croissance qualitative, wou ee muss d'Produktivitéit an d'Luucht setzen.

© RTL Télé Lëtzebuerg / René Pfeiffer © RTL Télé Lëtzebuerg / René Pfeiffer « ZréckWeider »

Doduerch géif een negativ Impakter provozéieren, de Chômage géif an d'Luucht goen. Kontradiktoresch, nodeems d'Lëtzebuerger Betriber zesumme mat der Adem esou vill Efforte gemaacht hätte fir Chômeuren zeréck an d'Aarbecht ze kréien.