Am September koum et zu héije Loftgeschwindegkeeten, wat och vill Reen mat sech bruecht huet. Den Ufank vum November war nach relativ waarm, ier d'Keelt sech breet gemaach huet.Den Hierscht vun dësem Joer ass praktesch iwwerall am Land méi kal gewiescht ewéi an der Period tëscht 2001 an 2010.