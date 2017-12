Nach 3 Deeg... da fiert den Tram. D'Medie sinn dëser Deeg voll mat Interviewen a Reportagen, an do koum et och zum Austausch tëscht Bausch a Wiseler.

Een Interview den Donneschdeg de Moien am Wort, wou de fréiere Minister Claude Wiseler ze Wuert kënnt, ënnert deem den Tram jo gestëmmt gouf, huet dem aktuellen Infrastrukturminister François Bausch wéineg gefall. Hie reprochéiert sengem Virgänger Realitéitsverloscht, och wann hien an och aner Ministeren natierlech Mériter an deem Dossier hätten.





dem @claude Wiseler sein Interview am @Wort_LU iwert Bau vum Bau vum Tram: kaum ze gleewen 😳bei allem Respekt, dat ass Realitéitsverloscht 😱 — Francois Bausch (@fbausch) December 7, 2017



Mä sou wéi et am Artikel duergestallt géif ginn, wär d'Geschicht vum Tram net gewiescht. De François Bausch ass net der Meenung, dass et nëmmen d'CSV war, déi dem Tram zum Duerchbroch verhollef huet, dat well praktesch déi ganz Stater CSV géint dëse Projet war. Hie bedauert d'Aussoe vum Claude Wiseler.



De François Bausch kritiséiert d'Ausso vum Claude Wiseler