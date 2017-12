Weider war et eng Geldstrof vu 7.500 €. De Mann hat 4 Faite virgehäit kritt, an zwar am Mee 2014 an de Vestiairë vun der Sportshal zu Biekerech onerlaabt mat enger verstoppter Kamera gefilmt an tëscht Juni 2014 a Juli 2015 op 3 USB-Sticken, um Harddisk vu sengem Laptop an um Computer vun der Bank, fir déi hie geschafft huet, bal 15.000 Biller mat kannerpornografeschem Inhalt an 30 sou Filmer gehat ze hunn!