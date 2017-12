An der Finanz-a Budgeskommissioun an der Chamber gouf um Donneschdeg de Moien de Budgetsrapport 2018 vun der Majoritéit ugeholl.

E Rapport, deen nächsten Dënschden um Krautmaart vun der Rapportrice Joelle Elvinger presentéiert gëtt. Dem President vun der zoustänneger Kommissioun, Eugène Berger no, wier de Rapport e Bilan wat an de leschte 4 Joer geleescht gouf. De Rapport setzt sech virun allem mat den zukünftegen Erausfuerderungen auserneen.





Budgetsrapport ugeholl - Reportage vum Frank Elsen



Ënnert anerem, setzt sech den neie Budgetsrapport mat der digitaliséierter Aarbechtswelt an dem Klimaschutz auserneen. Mam Budget 2018 géif héich an Zukunft vum Land investéiert ginn, erkläert den DP-Fraktiounspresident Eugène Berger. Sief et an d'Mobilitéit, an d'Jugend, an d'Educatioun, d'Betreiung oder der Logement... dat wieren déi Aspekter déi wichteg sinn. Et géif een och gesinn, dass d'Steierreform kee sou ee massiven Impakt huet, wéi dat vun der Zentralbank gefaart gi war. Mat där sozialer Politik déi een aktuell géif maachen, hätt een d’Staatsfinanzen am Grëff, esou den Eugène Berger weider.

D’CSV huet géint de Budget gestëmmt, well dëse verschidde Kritären net géif entspriechen, seet de Claude Wiseler. E Budget, wou een 900 Milliounen méi Defizit géif maachen. Dat schéint laangfristeg net machbar ze sinn. Dat géif eng ganz Partie Froe mat sech bréngen an dofir kéint ee sécherlech dee Budget net stëmmen. Wann een 900 Milliounen Euro Defizit méi mécht, da wäert d'Verscholdung vum Staat mëttel- a laangfristeg missen an d'Luucht goen, an dat ass fir d'CSV e richtege Problem.

D’LSAP huet ervirgehuewen, datt Enn 2018 wäerte manner Scholden do sinn ewéi beim Ufank vun der Mandatsperiod 2013. De Fokus vum Budgetsrapport läit virun allem bei der Budgetspolitik an de Respekt vun den europäeschen Normen, ënnersträicht den LSAP-Deputéierten Alex Bodry. Ma och bei laangfristegen Defisen, déi sech stelle wéi z.B. dem Pensiounswiesen. Et weist, dass an deem Budget och inhaltlech Verännerungen dra sinn. Hannert den Zuele vum Budget verstoppe sech och konkret politesch Inhalter, an dat géif de Budget och erëm ginn. De Budgetsrapport 2018 wier e Beweis, datt d’Majoritéitsparteien un engem Strang géifen zéien, esou nach den Alex Bodry.