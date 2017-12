Dat ass jo eng grouss Mobilitéits-Ëmfro bei de Residenten an de Frontalieren, wéi si sech wéini deplacéieren, ob mat Bus oder Auto zum Beispill a firwat.

En Donneschdeg de Moie goufe schonn déi éischt Chifferen an der zoustänneger Chamberkommissioun virgestallt. Et hu genuch Leit bei der Etüd matgemaach, fir datt d'Chiffere representativ sinn. Allgemeng gëtt zu 69% hei am Land op den Auto zréckgegraff. Bus an Zuch maache 17% aus.

Wat opfält, ass, datt de Schülertransport e groussen Deel vun den Trajeten ausmécht, besonnesch moies am Haapttrafic. 39% vun de Schüler fueren entweder selwer mam Auto an d'Schoul oder gi vun den Eltere gefouert. 38% gräifen op den ëffentlechen Transport zréck an 21% ginn ze Fouss. Do muss also ugesat ginn, nogebessert ginn, soten d'Deputéiert. D'Offer vum ëffentlechen Transport soll verbessert ginn, de Pedibus fir an d'Grondschoul weider ausgebaut ginn an och e Mentalitéitswiessel wär beim Schülertransport néideg.