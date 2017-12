© afp

Hei heescht et, dass d'Bewunner vum Buergermeeschter keng Erlaabnis kréie fir Freedefeier oder Knupperten ze benotzen. Dëst aus Respekt virun der Nuetsrou vun de Matbierger an aus Respekt virun den Déieren.Et ginn awer och Gemengen, déi dës Nouvelle just op hirem Internetsite verëffentlechen. Aktuell krute mir dës Nouvelle aus de Gemenge Péiteng an Ierpeldeng op der Sauer.