3 jonk Leit, déi sech de leschte Mount wéinst enger ganzer Rëtsch vun Abréch, versichter a gelongener, um Stater Geriicht ze veräntweren haten, kruten dofir en Donneschdeg fest Prisongsstrofe vun eng Kéier 10 an zweemol 6 Joer. Dat ass wäit ënnert den zweemol 17 an eemol 15 Joer, déi gefrot gi waren. Allerdéngs mussen déi 3 enger Versécherung an 3 Affer zesumme ronn 192.000 Euro Schuedenersatz bezuelen.

Zu deenen Abréch war et tëscht Oktober 2013 a September 2014 virun allem am Westen, awer och am Zentrum an am Süde vum Land komm. Déi zwee Haaptleit sëtzen nach an der Belsch am Prisong a kréien hire Prozess méi spéit gemaach. D'"Kiischt um Kuch" war e brutalen Homejacking, am September 2014, zu Äischen. D'Leit aus dem Haus haten deemools Bijoue geklaut kritt, ware geschloen a mat enger Waff bedreet ginn.