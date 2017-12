D'Leit gewinne sech un den neien Tram an acceptéieren en dann, seet de Romain Resch, deen et wësse muss, well hien de ass de Chef vum Trams-Musée an der Stad.

Romain Resch iwwer den neien Tram / Reportage Nico Graf



Mam leschten alen Tram aus dem Joer 1964 kann een am Musée an de Rue de Bouillon e puer Meter fueren, fir ze weisen, wéi et fréier esou mam an am Tram war.

Den neien Tram? Do ass de Spezialist, wéi erwaart, optimistesch.

"Ech mengen, dat ass eng gutt Saach. Ech mengen, mir sinn eng modern Stad an et ass e Surplus, oder éischte e Complément. Mam Tram kréie mer d'Situatioun ganz bestëmmt net geregelt, mä et ass awer och iergendwéi esou, datt den Tram als Transportmëttel kënnt, wou méi Leit eraklamme kënnen, wéi an e Bus. An wou een an enger Minutt méi Leit kann transportéieren, wéi wann de Bus voll ass an d'Leit musse waarden, bis dat deen nächste kënnt. Do huet een awer do en anert Potential."





De Romain Resch erwaart sech, datt grad, wéi fréier, dëst an dat gestänkert gëtt géint den Tram an hien zitéiert Stëmmen. Do kënnt de bestëmmt déi Geschicht mam Vëlo, wou engem seng Mamm duerch d'Schinne mam Vëlo gefall ass. D beschwéiere sech Leit iwwert dat ganzt Gerabbels an dat den Tram an der Strooss gehënnert huet.

Mä hie weess awer haut schonn, wéi et ausgeet.



"Ech géif soen dono, wéi mir Mënschen ebe sinn, gëtt e vun de Leit alleguer ugeholl."

Dem Roamin Resch säin alen Tram war op engem grousse Reseau, biergop-biergof an der Stad ënnerwee. Do muss dee neien eréischt dran erawuessen.



"Déi nächsten Zäit kann een dann emol kucken, wéi si sech iwwer déi 4,5 Kilometer ploe mussen. Ech wënschen hinnen op alle Fall dat Bescht, mä Kannerkrankheete bleiwen elo net aus. Ech wënschen hinnen och net allze vill Accidenter an datt dann, an dovunner sinn ech iwwerzeegt, datt et eppes gëtt, wéi an den anere Stied och."

De Chef vum Musée huet natierlech den historesche Bléck. Ma ass den neien Tram vun haut e Muséesstéck vu muer?

Ma do gëtt et awer ee Problem, den aktuellen Tram huet 45 Meter a passt net an de haidege Musée eran. Entweder gëtt de Musée méi grouss gemaach oder et gëtt en anere Musée fir den neien Tram opgeriicht.