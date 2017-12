Zwee Mol bannent enger Woch soll de jonke Mann säin Affer vergewaltegt a Fotoe vun him an eendeitege Pose gemaach hunn.

Zu enger Prisongsstrof vun 3 Joer mat Sursis probatoire gouf en Donneschdeg am Nomëtten um Stater Geriicht e jonke Mann condamnéiert, deem ënner anerem den duebele Viol bannent enger Woch vun engem deemools 13 Joer ale Meedche virgehäit gi war. Donieft soll hien och nach Fotoe vum Affer an eendeitege Pose gemaach hunn.



Zu den Oploe gehéiert d'Entschiedegung vum Meedchen, eng psychiatresch Behandlung an de Verbuet fir 10 Joer, fir Kontakt mat Mannerjäregen ze hunn. D'Affer krut donieft 2.000 € Schuedenersaz zougesprach.