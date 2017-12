Wéi gëtt d'Mëllech produzéiert, firwat ass se gesond a wou kënnt se iwwerhaapt hir?

D'Schüler sollen d'Äntwerten heirop an der Mëllech- an Uebstwoch méi no bruecht kréien, déi um Donneschdeg um Berzelter-Haff bei Miersch presentéiert gouf. Eng 50 Betriber maachen engen 1.500 Schüler aus der Grondschoul hir Dieren vun de Ställ op, fir ze weisen, wéi d'Mëllech produzéiert gëtt.

De Landwirtschaftsminister Fernand Etgen hat hei d'Geleeënheet, de Kanner aus enger Grondschoul-Klass aus der Fiels de Wäert an d'Wäertschätzung vun de Liewensmëttel ze vermëttelen. Nieft der Schoul-Mëllech ass och de Schoul-Uebst-Programm eng wichteg europäesch Initiative, fir de Kanner Vitamin-räich Liewensmëttel méi nozebréngen.

Déi Jonk also sensibiliséieren an informéieren, wou Mëllech an Uebst hierkommen an firwat et wichteg ass, dës Produkter och regional anzekafen, dat wëllen déi Responsabel an der Mëllech- an Uebstwoch natierlech och erreechen, well de Kontakt tëscht Produzenten an de Konsumenten ëmmer méi rar gëtt.





Zesumme mam gratis Verdeele vun Uebst an de Klassen ginn och Visitten a Bongerten zesumme mam Lëtzebuerger Uebstbauveräin organiséiert.

Aner Nouveautéit vun der Rentrée un: an der Grondschoul gëtt d'Mëllech fir näischt verdeelt, am Secondaire fir e verbëllegten Präis.