Nom rezenten zweeten Avis vum Staatsrot ass de Gesetzprojet iwwert d'Ofschafe vun de Kierchefabricken op der leschter parlamentarescher Ligne Droite.

Um Donneschdeg gouf an der zoustänneger Chamberkommissioun den Avis vum Staatsrot duerchgeholl, wou keng weider formell Oppositioune méi dra waren, esou datt de Gesetztext vum Inneminister an der aktueller Versioun guttgeheescht gouf.

De Vote heiriwwer dierft Mëtt Januar am Chamberplenum sinn. No der Publikatioun dann am Journal Officiel trëtt d'Gesetz 3 Méint drop a Kraaft an déi 285 Kierchefabrécken an der aktueller Form an de Pare vum Land gehéieren der Vergaangenheet un.

Da ginn dës lokal Gremien duerch e Fong ersat, deen d'Kierchen, d'Kapellen an d'Terraine geréiert, déi de Fabriques d'Eglises gehéiert hunn an déi net vun de respektive Gemengen iwwerholl goufen. De Fong steet ënnert der Tutelle vum Äerzbistum, eppes wat de Syfel jo net wëll acceptéieren. Am Gesetztext stinn 493 kierchlech Gebaier, déi entweder dem Fong oder enger Gemeng gehéieren. An enger drëtter Kategorie sinn all déi Gebailechkeete regroupéiert, wou den Accord vum Bistum muss virleien, éier d'Kierch oder d'Kapell kann entweit ginn.