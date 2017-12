17% Trajeten zu Lëtzebuerg mam ëffentlechen Transport (07.12.2017) 17 Prozent vun den Trajete ginn zu Lëtzebuerg mam ëffentlechen Transport gemaach, e groussen Deel dovu mam Zuch.

Dräimol d'Woch fiert den Direkter vun den CFL mam Zuch vu Rued-Sir op d'Schaff. Eng Streck, déi net esou vill befuer ass, ewéi d'Strecken aus dem Süden, wou Retarden an iwwerfëllten Zich an de Spëtzestonnen dacks Alldag sinn.Iwwert eng Zäit vu 25 Joer war quasi Stagnatioun, wat d'Passagéier ugeet. Ma vun 2005 op 2015 gouf et eng Hausse vu 60%, esou dass d'Passagéierzuel pro Joer vu 14 Milliounen op 22,5 Millioune geklommen ass.Dat d’Erklärung fir den iwwerlaaschten Zuchreseau. Zanter 2010 fueren Zich vun Esch am 15-Minutten-Takt, 2012 koum Rodange dobäi. Och d'Nordstreck fiert mëttlerweil all hallef Stonn.Den Direkter vun den CFL ass sech bewosst, dass den Zuchreseau an de Spëtzestonnen iwwerlaascht ass, wat dorop zeréckzeféieren ass, dass den Zuchreseau ewéi ee Stär opgebaut ass, mat der Stater Gare als Mëttelpunkt.Iwwert de Fonds de Rail ginn 3,8 Milliarden Euro an den nächste Joren an den Zuchreseau investéiert. D'Flott gëtt ëm 34 nei Zich erweidert an de Reseau weider ausgebaut.Op der Stater Gare sollen zwee ganz nei Quaie gebaut ginn a 4 Gleiser sollen dobäikommen, wouduerch zousätzlech Flexibilitéit entstoe soll.2019 kann deen éischte weidere Gleis an der Stad a Betrib geholl ginn. Bis 2024 soll och d'Zuchstreck Beetebuerg-Lëtzebuerg verduebelt ginn.