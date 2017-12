"Pecherte"-Gesetz (07.12.2017) Staatsrot: Gefor, datt Agents municipaux eng 2. Police ginn

An do ass de Staatsrot formell, et fäert een, datt d'Agents municipaux eng zweet Police ginn. E stéiert ee sech drun, datt jidder Gemeng souzesoen hiren eege Katalog mat Strofe behale soll an datt ee Recours géint ee Protokoll vum Pechert virum Verwaltungsgeriicht ass. Déi héich Kierperschaft proposéiert am Plaz dovun d'Strofen ze harmoniséieren an am Beräich vum Strofrecht ze verankeren.Am ganze Gesetz geet et och e bëssen ëm d'Autonomie vun de Gemeng, nämlech datt si kënne festleeën, wat bei hinnen erlaabt ass oder net. De Minister huet do och e Beispill genannt: An der Stad ass et verbueden, datt en Hong moies kréit, um Land ass dëst awer erlaabt. An dofir ginn et gutt Grënn.