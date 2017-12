Wéi den 112 mellt, koum et an der Nuecht op e Freideg zu 3 Accidenter op eise Stroossen, mat all kéiers 3 blesséierten an zweemol hat et gebrannt.

Ee Blesséierte gouf et en Donneschdeg den Owend géint 17.30 Auer bei engem Accident zu Angelduerf an der Ettelbrécker Strooss. Hei war eng Persoun vun engem Auto ugestouss ginn.Kuerz virun 20.30 Auer hate sech an der Hollerecher Strooss op der Stater Gare 2 Autoen ze pake kritt. Och hei gouf eng Persoun verwonnt. E weideren Accident mat engem Blesséierte gouf et nach um 22.12 Auer zu Aangelsbierg Direktioun Fiels.Bleift nach nozedroen, dass et och nach 2 Mol gebrannt hat. Um 18.13 Auer war zu Käerjeng an der Lëtzebuerger Strooss en Auto a Brand geroden an zu Miersch um Camping stoung géint 00.30 Auer e Chalet a Flamen.