Um Freideg de Moien huet et virun allem op den Éisleker Koppen ugefaange mat schneien. De Schnéi ass och direkt leie bliwwen, wéi een op Fotoe gesäit.

Dat do war géint 9.40 Auer zu Bungeref © RTL Mobile Reporter / Tim Bodé

© RTL Mobile Reporter / M. E.

Och zu Wahl ass de Schnéi direkt leie bliwwen. Hei hat et géint 9 Auer ugefaange mat schneien...eng hallef Stonn drop war alles wäiss.Um Kierchbierg huet et géint 10 Auer ugefaange mat schneien, an dat mat engem heftege Schnéistuerm.