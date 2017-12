Vum 10. Dezember un ännert am Land quasi de komplette Bus- an Zuch-Reseau. Deen Dag gëtt dann och den Tram offiziell a Betrib geholl.

D'CFL hunn hire ganzen Horaire iwwerschafft, dee vum 10. Dezember u wäert spillen. Derbäi kommen eng sëllechen RGTR-Bus-Linnen, déi och an deem Kader adaptéiert goufen.

An natierlech ginn et deen Dag natierlech um Gebitt vun der Stad gréisser Changementer, duerch de Start vum Tram.

Startschoss dann och vun den neie Garen um Houwald, an ënnert der Rouder Bréck, grad wéi dem Funiculaire aus dem Pafendall erop op de Kierchbierg. Genee do fiert dann eben den Tram, bis erop bei d'Foireshalen, iwwer 8 Arrête mat 9 Rammen.







PDF: All d'Informatiounen iwwer den neie Bus- Zuch- an Tram-Reseau.





Bis den 31. Januar 2018 kënnen d'Leit gratis mam Tram fueren.

Och de städtesche Bus-Reseau huet sech un déi nei Arrêten ugepasst. Ganz nei ass och, dass um Kierchbierg quasi keng Busse méi um Boulevard John F. Kennedy wäerten hale bleiwen, mä dass haaptsächlech de Boulevard Konrad Adenauer ugefuer gëtt.

Den 10. Dezember ass dann och de ganzen ëffentlechen Transport am ganze Land gratis.

Vun 13 Auer u sinn di verschidde Servicer a Betrib, dat heescht, d’Leit kënnen da jee no Zuchlinn bis op den Arrêt Pafendall-Kierchbierg fueren, an de Funiculaire klammen an um Kierchbierg mam Tram weider bis bei d’Luxexpo fueren.



Et ginn och verschidden Animatioune ugebueden, wéi zum Beispill ee klenge Chrëschtmaart op der Plattform vum Funiculaire oder een Zelt mat Spiller bei der Tramsstatioun Luxexpo. Op dësen a weidere Plaze sinn och Informatiounsstänn, wou een all d’Detailer erkläert kritt. Dat Ganzt geet bis 18 Auer.



Et ass dat iwwregens och e verkafsoppene Sonndeg an der Stad.



De ganzen Dag iwwer kënnt Dir dësen Evenement bei RTL suivéieren, live vun der Plaz op RTL Radio Lëtzebuerg, een RTL-Express-Spezial vun den Equippe vun RTL Télé Lëtzebuerg an iwwer Streamen a Fotoen hei op RTL.lu!