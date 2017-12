Am Mäerz war e 57 Joer ale Mann um Stater Geriicht an enger Affär vun Opruff zum Haass zu enger Geldstrof vun 2.000 € veruerteelt ginn.

Him war d’Hetzen op Facebook, géint Flüchtlinge virgehäit ginn: Am September 2015 hat de Mann ë.a. geschriwwen, dass Kanner vu Refugiéen eis Kanner schloen a beklaue géifen an a Schoule mat Drogen handelen dierften, wougéint näischt géif gemaach ginn.

Géint seng Strof hat hien Appell gemaach, ma och an zweeter Instanz soll et dobäi bleiwen.

Fir d’Vertriederin vum Parquet général ass et ëmmer datselwecht: Ugekloter a sou Affäre goufe mëssverstanen, haten et net sou gemengt a si keng Rassisten. De Beschëllegten hätt eng Foto vun der Ministesch Corinne Cahen mat Flüchtlingskanner kommentéiert, ma déi Kommentare géife generell Aussoe géint Migrantekanner duerstellen. Dësen Opruff zum Haass wär och vun aneren Notzer, déi dat kommentéiert hunn, sou verstane ginn. Et léich keng konstruktiv Kritik vir, mä et wär just zu net nuancéierte Beschëllegunge vis-à-vis vu Migrantekanner komm, soudass dat 1. Uerteel ze confirméiere wär.

Do virdrun hat den Ugekloten erkläert, näischt géint Migranten ze hunn. Seng Aussoe wären och aus dem Kontext gerappt ginn. Hien hätt näischt géint Migrante geschriwwen, wouropshin de President vum Geriicht gemengt huet: “Dat steet awer do!” Hien hätt d’Politik wëlle kritiséieren, well déi géif vun aarme Migrante schwätzen, awer och Waffe verkafen. Deene Leit misst gehollef ginn, awer net hei. D’Saach mam Schloen, Klauen an Droge verkafe wär, Zitat, “d’Realitéit, mengen ech, och hei zu Lëtzebuerg”, an d’Ministesch hätt sech duerch d’Foto mat engem Flüchtlingskand wuel wëlle profiléieren. Hien hätt si nach ni gesi mat engem Kand, dat vun engem Migrantekand geschloe gouf, an et wär eng Frechheet, dass e Politiker dohi geet a seet: “aarme Migranten!”

Fir seng Affekotin hätt de Mann der Ministesch kritesch Froe gestallt, déi ënnert d’Meenungsfräiheet fale géifen. “Däerf ee keng Froe méi stellen?”, huet d’Me Stoffel gefrot, an där hiren Aen de Mann gemengt hätt, d’Ministesch hätt sou wëllen am Gespréich bleiwen a sech Wielerstëmme séchere wëllen. Hire Mandant, dee just kritesch wollt sinn, sollt dofir fräigesprach ginn.

D’Appelluerteel ass fir den 9. Januar.