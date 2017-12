© RTL Télé Lëtzebuerg / René Pfeiffer

Nei international Schoulen / Reportage Claudia Kollwelter



Nodeems 2016 déi international Schoul vun Déifferdeng lancéiert ginn ass an dës Rentrée och déi zu Esch-Uelzecht hir Dieren opgemaach huet, kommen fir déi nächst Rentrée nach 3 weider Lycéeën am Land derbäi, déi en europäesche Programm ubidden, et sinn dat de Lënster Lycée mat enger englescher an enger däitscher Sektioun, den neie Lycée zu Clierf mat enger franséischer grad wéi enger däitscher Sektioun, grad wéi den zukünftege Munnerefer Lycée mat gläich 3 neie Sektiounen op englesch, franséisch an däitsch.

E Mëttwoch huet d'Regierung e Gesetzprojet guttgeheescht, deen d'Bildungslandschaft wäert vergréisseren, mat der fester Integratioun vun europäesche Klassen an de Lëtzebuerger Schoulsystem. Déi zousätzlech Offer géing ganz gutt de reelle Besoinen entspriechen, déi zu Lëtzebuerg enorm sinn, sou den Educatiounsminister Claude Meisch e Freideg de Moien op enger Pressekonferenz.Dat géinge schonn eleng d'Chiffere vun der internationaler Schoul vun Déifferdeng an Esch weisen, déi 2016 hir Dieren opgemaach huet an an tëscht bei iwwer 450 Schüler ass. Well vill Schüler net déi Offer an den ëffentleche Schoule fannen, déi op si adaptéiert ass, ginn all Joer ronn 3.000 Schüler an d'Ausland an d'Schoul. Et brauch een dofir méi eng villfälteg Bildungslandschaft. De Modell vun den europäesche Schoulen ass méi staark adaptéiert op déi jeeweileg Mammesprooch vun all Schüler. D'Lëtzebuerger Sprooch wäert hei och eng Roll spillen, betount de Claude Meisch. Fir de Moment wär et dann och esou, datt a kenger Schoul hei am Land méi Lëtzebuergesch geléiert gëtt, wéi an der internationaler zu Schoul vun Déifferdeng an Esch. Bei den neie Schoule soll dat dann och de Fall sinn. D'Lëtzebuerger Sprooch wäert e festen Bestanddeel am Stonneplang ginn, sou de Claude Meisch.Eng aner Particularitéit ass e Modell. iwwert dee scho laang diskutéiert gëtt, deen och elo soll gemaach ginn. Riets ass vun de Gesamtschoulen.An den 3 neie Schoule sollen dann ënnerschiddlech Sproochesektiounen ugebuede ginn. Wat d'Infrastrukturen ugeet, ass d'Gebai zu Clierf am Bau, zu Lënster steet de Lycée jo, wou genuch Capacitéit ass, fir an der Ufanks-Phas déi nei Klasse kënnen opzehuelen. Zu Munneref allerdéngs steet nach näischt, do wier een awer a ganz gudde Gespréicher fir provisoresch Gebailechkeeten, ier de Munnerefer Lycée fäerdeg ass.