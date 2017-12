Lëtzebuerg: Am meeschte gelies



An de leschten Deeg ass Bewegung an d'Diskussioun ronderëm de Gesetzprojet 7132 iwwert d'Uni Lëtzebuerg komm! Nodeems de Conseil universitaire um Donneschdeg virun 8 Deeg e Bréif mat eegene Recommandatiounen, wat d'Zukunft vun der Universitéit ugeet, un déi zoustänneg Chamberkommissioun geschéckt hat, huet de Minister e Méinden nei Proposen op den Dësch geluecht, wéi zum Beispill déi, dass d'Décisiounsmuecht vum Conseil universitaire gestäerkt gëtt, andeems een zwee Membere proposéiere kann, fir an de Conseil de gouvernance vun der Uni.

Am RTL-Interview sot de Marc Hansen, dat wäre Virschléi am Sënn vu méi Demokratie op der Universitéit.





