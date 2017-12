D'Police freet no Zeien wéinst engem Accident um Freideg géint 9 Auer an der Zéissenger Strooss an der Stad an der Géigend vun engem Tunnel.

Do waren zwéi Gefierer anenee gerannt. All Info ass fir d'Stater Police oder dem 113.De Parquet hat fir um Donneschdeg den Owend Alkohols-Kontrollen ordonnéiert. Zu Steeën an zu Heischent hunn tëscht 4 Auer an 20.30 Auer am Ganzen 245 Chauffeure misste blosen. An engem Fall war den Test positiv. Kee Chauffeur huet säi Permis missten op der Plaz ofginn.