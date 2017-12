En date du 8 décembre 2017, Xavier Bettel, Premier ministre, ministre d’État et Fernand Etgen, ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, avaient invité les représentants de la profession agricole, viticole et horticole pour une nouvelle réunion dans le cadre des Assises agricoles.



Étaient à l’ordre du jour la situation économique actuelle de l’agriculture (qui a été jugée bien meilleure que les années précédentes), l’état d’avancement des travaux législatifs sur un certain nombre de projets de loi (protection de la nature, agrément d’un système de qualité ou de certification des produits agricoles, bail à la ferme, gestion durable des biens ruraux) ainsi que divers points d’actualité, dont notamment l’orientation future de la politique agricole commune (PAC) après 2020, suite à la communication récente du commissaire Phil Hogan en la matière.



À la suite de cet échange de vues, les participants ont convenu d’instaurer un forum de l’avenir pour l’agriculture dès l’année 2018. Ce forum devrait permettre au secteur agricole, viticole et horticole, de préparer ensemble avec les responsables du ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, mais aussi ensemble avec d’autres acteurs intéressés, d’accompagner de près les discussions sur le futur de la PAC et de préparer en toute sérénité et dans les délais requis, la législation nationale en la matière.