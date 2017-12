Police 2017 © Police 2017

De Jonke war an engem Passage tëscht der Rue Ermesinde an der Rue Victor Hugo ënnerwee fir op de Busarrêt an der Avenue Jean-Pierre Pescatore. Hei sinn him dräi Persounen entgéintkomm, vun deenen hien iwwerfall gouf.Zwee vun den onbekannte Jugendlechen hunn hien um Kolli gepackt an hunn hie kommandéiert, hinne seng Wäertsaachen ze ginn. Iwwerdeems huet den drëtten Onbekannten dem Affer de Portmonni aus der Täsch geholl an d'Sue geklaut.De Jugendleche konnt zwee vun den dräi Onbekannter beschreiwen. Ee vun hinnen hat eng normal Statur, war ongeféier 1,85 Meter grouss, hat donkel Hautfaarf, huet fléissend Franséisch geschwat a war donkel ugedoen. Déi aner Persoun war vun dënner Statur, ongeféier 1,70 Meter grouss, hat laang, krauseleg Hoer, vun nordafrikanescher Hierkonft, huet och fléissend Franséisch geschwat an hat ee schwaarzen Jogging un. Vun der drëtte Persoun läit keng Beschreiwung vir.