D'Beleegschaft vum Betrib krut um Freideg vum Patron gesot, datt d'Firma Faillite wier an d'Leit goufen heemgeschéckt.



Dës RTL-Nouvelle krute mer vum LCGB confirméiert - d'Gewerkschaft gesäit dann och dëse Méindeg schonn déi éischt Salariéen, fir hinne beim Ausfëlle vun den entspriechenden Demanden a Formulairen am Fall vun enger Faillite ze hëllefen.



Alles an allem verléieren domatter eng 50 Leit hir Schaff.



Et ass domat eng weider gréisser Faillite, déi am Bau dëst Joer muss aktéiert ginn: am September hate kuerz hannerteneen d'Firmen Guy Thomas vun Duelem an PC Armatures vun Esch missten hir Dieren zoumaachen - deemools waren eng ronn 100 Leit doduerch an de Chômage gerëtscht.