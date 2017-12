Ouni Krankekeess zu Lëtzebuerg: Versuergt vun enger ONG (08.12.2017) Eng 500 bis 600 Leit sollen ouni Krankeversécherung hei am Land liewen.

Um Freideg an der Praxis vu Médecins du monde an der Stad. Eng 75 Dokteren, Infirmièren a Benevoller schaffen am Ganze fir d'ONG. Hei kréie Leit, déi duerch d'soziaalt Netz falen, eng gratis medezinesch Versuergung a gratis Medikamenter. Dëse Mann kënnt heihinner, well hie Problemer mat senger Schilddrüs huet. Zënter 5 Joer ass hien hei am Land. Dat wier komplizéiert ouni Pabeieren, ouni Aarbecht an ouni Doheem.Zu Lëtzebuerg ass et esou: Wie keng Adress huet, huet och keng Krankekeess-Versécherung. Eng 150 bis 200 Leit géifen op der Strooss liewen a nuets a Foyere versuergt ginn. En 2.000 aner Leit géifen a Wunnenge liewen mat engem Suivi social. Enger Estimatioun vun der Mënscherechtskommissioun no sinn eng 500 bis 600 Leit hei am Land net krankeverséchert. D'Gesetz seet, datt ee kéint eng Referenzadress ginn, ma vill Servicer refuséieren deen. D'Gesetz misst geännert ginn.Gesondheetsversuergung ass e Mënscherecht, wat mat der Würd vum Mënsch ze dinn huet, an dat garantéiert misst sinn, esou de President vun der Mënscherechtskommissioun. D'ONG Médecins du monde geet an hire Fuerderungen nach méi wäit. Eng generell Prise en charge vun alle Bierger misst kënnen assuréiert ginn.

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 80 de notre Règlement interne, je souhaite poser la question suivante à Monsieur le Ministre de la Sécurité sociale.

Récemment, lors de certaines manifestations publiques, il a été question de 500 à 600 personnes au Luxembourg qui seraient exclues de l’assurance maladie et qui, pour avoir accès aux soins médicaux, s’adresseraient aux ONG telles Médecins du monde.

Dans ce contexte, j’aimerais poser à Monsieur le Ministre la question suivante :

- Monsieur le Ministre a-t-il connaissance de ce phénomène et dispose-t-il de données chiffrées en la matière ? Ces données correspondent-elles aux chiffres cités ci-avant ?

- Selon les informations propagées, ces personnes seraient exclues de l’assurance maladie parce qu’elles ne disposent pas d’adresse officielle. Quelle est la position de Monsieur le Ministre par rapport à cette information ?

- De quelle façon Monsieur le Ministre a-t-il l’intention de réagir au problème de personnes non couvertes par l’assurance maladie ?





Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.