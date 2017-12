Wéinst dem Schnéi a de Minustemperaturen heescht et gutt oppasse beim Fueren. Den 112 mellt fir d'Nuecht vum Freideg op e Samschdeg méi Accidenter ewéi soss. Hei eng Foto vum Wupp vun der A7 um fréie Samschdeg de Moien, wou awer keen accidentéiert ass. © RTL

Den 112 mellt net manner wéi 9 Accidenter mat am Ganzen 11 Blesséierten.Op der Escher Autobunn hate sech e Freideg kuerz no 17 Auer tëscht Steebrécken a Leideleng zwee Autoen ze pake kritt, zwou Persoune goufe verwonnt.Um 19 Auer war et ee Blesséierte bei engem Accident tëscht der Kockelscheier a Beetebuerg, um CR 186.Eng Véierelstonn drop sinn zu Éileng an der Dräi-Kantons-Strooss zwee Ween net laanschtenee komm: Zwou Persoune goufe verwonnt.Direkt 3 Autoe kruten sech da géint 19.30 Auer um CR178 tëscht Recken un der Mess a Riedgen ze paken: Eng Persoun gouf blesséiert.Um 23 Auer krute sech zu Diddeleng an der Route de Burange en Auto an en Zuch ze paken; hei ass kengem eppes geschitt.Tëscht Réiser an der Kockelscheier gouf an der Nuecht op e Samschdeg géint 2.40 Auer een Automobilist verwonnt, wéi e mat sengem Gefier bäigaangen ass.Zu Féiz an der Brillstrooss si quasi ëm déi selwecht Auerzäit zwee Ween aneneegerannt: Zwou Persoune goufe blesséiert.Um 3.20 Auer gouf et ee Blesséierten an der Stad an Rue Gluck, wéi zwee Gefierer net laanschtenee komm sinn.An um Samschdeg de Moie fréi um 4.40 Auer ass op der Escher Autobunn, op der Bretelle Féiz fir op d'A13, en Auto ëmgekippt. Eng Persoun gouf hei verwonnt.