Et ass ze glat an den Organisateur wëll d'Leefer kengem Risiko aussetzen.

Zu Ettelbréck an der Groussgaass sollt de Moie vun 10 bis 12 fir de gudden Zweck gelaf ginn – ma den Engelcherslaf ass ofgesot, well et ze glat ass. Dat deelt den Organisateur Capa Ettelbréck (Cercle d'Athlétisme de la Porte des Ardennes) mat.