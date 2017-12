Wéinst engem techneschen Defekt koum et um Freideg den Owend géint 22.50 Auer zu enger ganz quokeleger Situatioun an der Route de Burange.

Gléck am Ongléck hat e Chauffer um Freideg den Owend zu Diddeleng-Biereng (vum Virfall selwer hu mir leider keng Foto). © AFP-Archiv

En Automobilist wollt grad iwwert d'Schinne fueren, wéi säin Auto wéinst enger technescher Pann stoe bliwwen ass.Een zweeten Automobilist huet deen onfräiwëllegen Arrêt ze spéit an Uecht geholl an ass deem éischten Auto hannendrop gefuer.An deem Moment sinn d'Barrièren erofgaangen, well en Zuch a Richtung Diddeleng-Zentrum gefuer koum.De Chauffer vum éischte Won konnt nach mat Zäiten aus sengem Gefier sprangen, éier dat vum Zuch gepaakt gouf. Säin Auto gouf eng 80 Meter vum Zuch matgeschleeft, bis an d'Gare vun Diddeleng-Biereng.CFL a fräiwëlleg Pompjeeën hu sech drëm gekëmmert, den Auto vun der Streck ze kréien.Bei deem Incident gouf kee blesséiert.No den Opraumaarbechte konnt d'Zuchstreck nees fir den Trafic fräigi ginn.