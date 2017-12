© Domingos Oliveira

E Freideg hat et bekanntlech geschneit an an der Nuecht op e Samschdeg war et nawell glat ... esou wäit, esou gutt.Trotzdeem huet d'Police an der Nuecht op e Samschdeg géint 2.15 Auer en Automobilist protokolléiert, dee mat Summerpneuen an ouni Assurance e Policewon op der Collectrice A13 an der Géigend vu Suessem iwwerholl hat - an nawell "schëtzeg", wéi d'Police notéiert, well op där Plaz wiere maximal 110 km/h erlaabt.D'Beamte konnten de Won stoppen, e war net nëmme séier ënnerwee, e war och nach weder richteg ugemellt, nach korrekt verséchert.Dofir gouf den Auto virleefeg immobiliséiert. Ob de Mann en zréckkritt, muss de Parquet decidéieren.Virdrun haten d'Beamten ewell een Automobilist op der A3 kontrolléiert, deem säin Auto och net verséchert war.Dat selwecht war och e Freideg géint 18.25 Auer de Fall: Bei enger Kontroll zu Rodange an der Lonkecher Strooss gouf ee Won aus dem Verkéier gezunn.An um fréie Samschdeg de Moien, géint 4 Auer, ass zu Nidderkuer en Auto kontrolléiert ginn, deen net korrekt ugemellt war. Dee Chauffer gouf protokolléiert.Am Kader vun Alkoholskontrollen ëm d'Stad kruten 3 vun 127 Chaufferen de Führerschäin op der Plaz ofgeholl. 7 Mol ass et beim Protokoll bliwwen.Déi Kontrolle waren tëscht e Freideg den Owend 23.30 an e Samschdeg de Moien 3.30 Auer am Stater Boulevard Pierre Dupong, zu Gaasperech am Boulevard de Kockelscheuer an an der Stad am Boulevard de la Fraternité.