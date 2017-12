Ënner anerem sinn d'Leit mat dëser Arnaque an der Stad ënnerwee, wou se Sue fir Kanner oder Daf-Stommer sammelen, déi awer ni do ukommen.

Den Ament sinn Onéierlecher an der Stad ënnerwee, déi Sue "fir ee gudden Zweck sammelen", zum Beispill fir Kanner oder Daf-Stommer. Op Nofro bei der Police huet déi eis confirméiert, datt Patrullen um Samschdeg iwwert de Problem avertéiert goufen an och an der Stad ënnerwee sinn. Déi Onéierlech si besonnesch um Chrëschtmaart unzetreffen. Et gëllt deemno opzepassen, wiem ee wëlles huet, Suen ze spenden.