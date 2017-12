© Christophe Hochard / RTL Télé Lëtzebuerg

© Christophe Hochard / RTL Télé Lëtzebuerg © Christophe Hochard / RTL Télé Lëtzebuerg © Christophe Hochard / RTL Télé Lëtzebuerg © Christophe Hochard / RTL Télé Lëtzebuerg « ZréckWeider »

De Leit, déi op der Strooss liewe, hëllefen, dat hu sech d'Street Angels op hire Fändel geschriwwen. All Samschdeg de Moie gesäit ee si duerfir zu Bouneweg, net wäit ewech vum Centre Ulysse.D'Leit, déi vun hinne gehollef kréien, komme gäre Samschdeg op Bouneweg, do kréien d'Leit eppes waarmes z'iessen an de soziale Kontakt ass do garantéiert.Zanter 6 Méint komme d'Street Angels all Samschdeg hei op de Leschte Steiwer. Iessen, Kleeder an Hygiènesartikele ginn un d'Leit an Nout ausgedeelt. Den Cent Buttek a privat Donen hëllefen ze spenden.