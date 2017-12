251 Automobilisten hu misse blosen. 9 Mol war den Test positiv. 4 Führerschäiner goufen op der Plaz agezunn.

Ee Chauffer hat och d'Kéier gemaach, wollt d'Kontroll evitéieren. D'Police ass ëm nogefuer a konnt en op der Areler Autobunn stoppen. De Chauffer hat kee Führerschäi méi. Den Auto gouf immobiliséiert.



Zu Éilereng hat an der Nuecht op e Sonndeg géint 1.10 Auer an der Suessemer Strooss eng Fra d'Kontroll iwwert hire Won verluer an ass an e stationéierten Auto gerannt. Hire Won ass iwwer d'Strooss geschleidert ginn an eng Fassade vun engem Haus.



D'Fra konnt sech selwer aus dem Won befreien, dee vill futti ass. Den Alkoholtest war positiv, de Führerschäin ass fort.

Zu Esch, an der Stad an zweemol zu Käl huet d'Police nach 4 weider Chauffere wéinst ze vill Alkohol hannert dem Steier misse protokolléiert.

Eng ganz Rëtsch Abréch

Der Police goufen Abréch zu Garnech, Holzem, Dippech, Stroossen, Käerjeng, Diddeleng, Beetebuerg, Roudemer, Stadbriedemes, an der Buerg, Schraasseg, Méischdref, Hesper an der Stad.



Bei engem Abroch zu Schëffleng gouf och e schwaarzen Opel Adam mat wäissem Daach mat der Palck HY0299 geklaut.