D'Aweiung vun der Gare am Pafendall a vum Funiculaire (10.12.2017) Am Resumé vun 38 Sekonnen.

D'Aweiung vum Tram (10.12.2017) Am Resumé vu 35 Sekonnen.

Inauguratioun Tram: "Alles Gute kommt von oben?" (10.12.2017) An dësem Fall awer net. Zum Gléck ass näischt geschitt, och wann dëse Panneau entgleist ass an d'Grande-Duchesse an d'Gàscht erféiert huet. Duerno konnt awer jidderee laachen. An d'Haaptsaach vum Dag war souwisou, datt den Tram op der Schinn ass ...

... an den Interessi war ganz grouss, wéi eis Biller beweisen: Schlaangen op den Arrêten a scho bal Gedrécks am Tram.An da war den Dag vun der Inauguratioun och nach dat hei ...An da gouf och schonn direkt e Rap-Video am Tram gedréint ...