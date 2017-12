Lëtzebuerg spillt ... zu Téiteng (10.12.2017) "Lëtzebuerg spillt" huet et e Sonndeg eng éischte Keier geheescht. 3 Organisatiounen hu sech zesummegedoen, fir Jonk an Al un een Dësch ze kréien.

Ausserdeem gouf en neit Spill presentéiert: Inselhopper. De Pit Heinz a seng Frëndin Anne Steffen haten d'Iddi an enger Vakanz virun 2 Joer.D'Zil vum Spill ass et, op all Insel all Objet ze kafen. Bis 4 Leit kënne matspillen, dat Ganzt dauert maximal eng Dräivéierelstonn.504 där "Inselhopper" goufe produzéiert.A Spillbegeeschterter wéi de Pit an d'Anne waren der e Sonndeg vill zu Téiteng - an aler Schungfabrik huet et geheescht: "Lëtzebuerg spillt".