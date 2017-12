Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Iwwer den Dossier vun der "Petite Marquise" zu Iechternach kéint een e spannende Roman schreiwen. D'Geschicht huet nämlech alles: Sträit, Hoffnung, Nostalgie a vläicht dann elo en Happy End?



No méi wéi 20 Joer Stëllstand an dësem Dossier hat d'Gemeng jo dëst Joer decidéiert, fir den fréieren Hotel selwer ze kafen. De Gemengerot hat deenen zwee Proprietären d'Gebai fir dräi Milliounen Euro ofkaaft.

D'Ofrappaarbechten hunn du mat enger klenger Verspéidung Enn November ugefaangen. D'Aarbechten hate misse decaléiert ginn, well Asbest am delabréierte Gebai fonnt gi war.An d'Plaz vun der Marquise soll en neie Komplex mat 27 Wunnengen an 1.000 Quadratmeter Commerce kommen. Dem Iechternacher Schäfferot schwieft vir, datt op der Plaz nees e Restaurant mat Terrasse entsteet.