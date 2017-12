Héichwaasser tëscht Bäreldeng a Steesel. © Lucien Koneczny

D'Waasser kann net gutt offléissen, well de Buedem schonn duerch de Schnéi, dee geschmollt ass, saturéiert ass. D'Pegele vun der Uelzecht, der Syr, der Sauer an der Our wäerten an den nächste Stonnen weider klammen. Virun allem un der Atert gëtt d'Cote de vigilance viraussiichtlech géint Méindeg de Mëtteg iwwerschratt an et ass net auszeschléissen, datt och d'Cote d'alerte erreecht gëtt. Fir e Méindeg Nomëtteg muss domadder gerechent ginn, datt d'Cote de vigilance och zu Miersch an Ettelbréck, respektiv zu Dikrech iwwerschratt gëtt. De Ree soll am Laf vum Dag awer noloossen.



Éischt Stroosse gespaart

D'Dippecher Gemeng huet matgedeelt, dass den CR 103 tëscht Betten a Sprénkeng wéinst Iwwerschwemmung bis op Weideres gespaart ass.