Zuch-Funiculaire-Tram-Ze Fouss (11.12.2017) De Pierre Weimerskirch ass um Méindeg vu Schëffleng mam Zuch op d’Schaff op de Kierchbierg komm. Ee kuerzen Temoignage an Text a Bild.

Zu Schëffleng hat den Zuch awer scho bal 10 Minutte Verspéidung... déi mer bis op d’Gare Pafendall matgeschleeft hunn. Den Zuch war insgesamt relativ eidel, ech hat mer méi Undrang erwaart. Am Funiculaire kritt ee Schivakanz Feeling. A 60 Sekonnen uewen um Kierchbierg fir do kënnen op Tram oder Bus ëmzeklammen. Den Tram krut ech kuerz virun 8, dee war strubbelvoll. Op all den Arrête bis bei d’Luxexpo si Leit erausgeklommen. Fir bis bei d’RTL City ass et nach 10 Minutten duerch de Reen ze Fouss gaangen.

Um Ënn war ech gutt 1 Stonn 10 Minutten ënnerwee. Ee schlechten Dag mam Auto erwëscht, ass een och iwwert eng Stonn ënnerwee. Fir mech war et trotz 10 Minutte Retard vum Zuch eng duerchaus positiv Erfarung. Et ka gutt sinn, datt ech déi eng oder Kéier op den ëffentlech Transport zréckgräifen ... Elo ee definitive Bilan ze zeien ass awer ze fréi.



Ee Selbsttest vum Olivier Catani gëtt et um Méindeg den Owend am Magazin op der Télé.



