Joé Thein viru Geriicht - Reportage vum Eric Ewald



Mëtt Oktober war de 26 Joer ale Mann nuets zu Dippech mat iwwer 2 Promill am Blutt ënnerwee an hat mat sengem Auto e Schëld mat ewechgeholl.

Den Ugekloten, deen e Méindeg op en Affekot verzicht huet, sot virop, hie géif sech zudéifst entschëllegen, fir dat, wat viru knapp zwee Méint geschitt ass. Hie wär absolut am Feeler a wéilt seng Verantwortung dofir iwwerhuelen. De Student krut doropshi vun der Presidentin vum Geriicht virgehalen, dass hie keen eidele Casier hätt, mä schonn e Fuerverbuet mat Sursis dra stéing.D'Vertriederin vum Parquet huet an hirem Requisitoire ervirgehuewen, dass de Joé Thein deen Dag vill ze vill gedronk hat: Säin Taux, vun ëmgerechent 2,15 Promill, géif 4 Mol dem erlaabten entspriechen. Duerch den Alkohol hätt hien d'Kontroll iwwert säi Gefier verluer, wär duerch e Rondpoint gefuer an hätt e Verkéiersschëld matgeholl. Just well de Politiker mat engem Leasingwon ënnerwee war, wär deen net saiséiert ginn."Dat ass fir d'Zweet!", sot och d'Vertriederin vum Parquet. De Joe Théin misst sech bewosst sinn, dass Prisongsstrofen op Infraktioune wéi dëse stinn, Infraktiounen, déi an dësem Fall zeréckzebehale wären. Heifir huet si um Enn e Fuerverbuet vun 22 Méint an eng Geldstrof verlaangt.D'Uerteel gëtt de 4. Januar gesprach.